Secretaria de Saúde esclarece que não há falta de médicos na UBS Águas Claras; entenda

A Secretaria de Saúde explicou o caso envolvendo a suposta falta de médicos na UBS do Águas Claras. Uma reclamação feita por uma paciente, e publicada pelo jornal O Município nesta segunda-feira, 13, diz que esperava por uma consulta de retorno para um quadro de ansiedade há meses, mas que não conseguia devido à falta de profissionais. Entretanto, a pasta informa que não há falta de médicos na unidade.

Segundo a pasta, a dificuldade de atendimento seria pela alta demanda de casos de dengue e também de Covid-19, que foram registrados no mês de abril, que levou ao afastamento de profissionais pontuais, em algumas unidades, por questões de saúde.

Reclamações

De acordo com uma moradora do bairro, em fevereiro deste ano, após não se sentir bem, ela procurou consulta médica, mas não conseguiu o atendimento. Na ocasião, ela afirma que foi informada que não havia médicos. “Desde então venho tentando me consultar e não consigo, pois sempre me dão informações diferentes: ‘hoje a médica só vai atender pessoas com dengue, hoje não tem sistema, hoje está sem energia”, pontuou.

Ela conta que já compareceu diversas vezes na UBS e que, na última vez, “chegou ao limite”, pois, de acordo com ela, era a quinta pessoa da vez e uma atendente a informou que não iriam lhe atender, pois não se tratava de um caso grave, mas que iria agendar uma consulta para a moradora. Ela informou que, após três meses, conseguiu se consultar pela unidade depois desse agendamento, porém, com um novo profissional.

Outro relato da mesma paciente é de que a forma de atendimento realizado na UBS não beneficia a população, “pois a unidade tem quatro equipes divididas em quatro pequenas áreas, duas atendem pela manhã e duas à tarde”, disse. “Assim, caso precise de uma consulta à tarde, não sou atendida, pois o médico que pertence a minha área só atende durante a manhã”, completou.

Fator prejudicial

A secretária de Saúde de Brusque, Thayse Rosa, afirmou que há um fator que prejudica o atendimento na região: o afastamento de profissionais pontuais. Entretanto, “nenhuma UBS fica sem médico”. Inclusive, a alta demanda por conta do aumento do número de casos de dengue nos últimos meses também pode ter afetado o atendimento normal da UBS.

Esse afastamento inclui profissionais com dengue e também por outros motivos. Assim como a questão da substituição de médicos, que acabam saindo da unidade. Entretanto, a secretaria informa que são utilizados médicos do consórcio para a reposição. “Às vezes pode levar 24 horas para substituir, e às vezes, no máximo, dois dias… Mas um médico que se afastou cinco dias, a gente faz a substituição”.

Ela também menciona que, no mês mencionado pela paciente [fevereiro], ainda não havia ocorrido a ampliação médica. O que também pode ter sido um fator para o caso.

Sobre a ida de pacientes somente em um horário, Thayse diz que é preciso que o paciente compareça à Secretaria de Saúde para entender melhor o caso. “Ele pode vir até o terceiro andar da secretaria para que a gente possa identificar o que está acontecendo”.

Pacientes que estão com febre, ou qualquer sinal de urgência, serão atendidos pelo médico que estiver no momento. “Entretanto, se for uma consulta de rotina eletiva [para mostrar um exame, para fazer check-up, entre outros procedimentos] é agendado com o médico da área da paciente. Seja das 7h às 19h ou das 13h às 19h”, diz.

“O que não pode acontecer é mandarem o paciente embora informando que só podem acessar de manhã ou tarde. O paciente pode procurar a UBS em qualquer hora do dia, seja para curativos, retirar medicamentos, vacina para as UBS que possuem sala de vacina. Orientamos os pacientes que procurem a Secretaria caso não seja assim”, esclarece.

Sobre os atendimentos especializados, os mesmos não ocorrem na unidade básica, mas sim na Policlínica do Centro, diferente do que foi entendido na primeira matéria.

Além de corrigir o que foi informado, a Secretaria de Saúde emitiu uma nota explicando a atual situação da unidade do bairro Águas Claras. Confira na íntegra:

“A unidade em questão conta com uma equipe de cinco médicos, quatro atuando e mais um médico de suporte. Em nenhum momento do ano a unidade chegou a ficar sem atendimento.

A resposta dada pela secretária de Saúde, Thayse Rosa, na ocasião da publicação, foi captada no auge de casos da dengue e não abordava em específico a questão da falta de médicos da UBS Águas Claras, e sim sobre os atendimentos especializados, que não são feitos em nenhuma UBS.

Os atendimentos especializados são encaminhados pelo médico clínico conforme necessidade avaliada. O procedimento de encaminhamento é realizado na unidade, mas a consulta com especialista não.

No momento, a unidade sofre com alguns desfalques no quadro de profissionais de enfermagem, mas o setor de Recursos Humanos (RH) já está providenciando o suporte”, completa.

