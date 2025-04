Secretaria de Saúde inicia campanha de vacinação contra influenza nesta segunda-feira, em Brusque

Nesta segunda-feira, 7, a Secretaria de Saúde de Brusque inicia a campanha de vacinação contra a gripe influenza. Conforme a ação, as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) atenderão em diversos horários para garantir a imunização.

Os grupos prioritários a serem vacinados são:

Crianças de 6 meses a 5 anos;

Trabalhadores da saúde;

Gestantes e puérperas;

Professores;

Povos indígenas e quilombolas

Idosos a partir de 60 anos;

Pessoas em situação de rua;

Profissionais das Forças de Segurança, Salvamento e Armadas;

Pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições

Especiais;

Pessoas com deficiência;

Caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo e portuário;

População privada de liberdade;

Funcionários do sistema de privação de liberdade;

Adolescentes e jovens de 12 a 21 anos em medidas socioeducativas.

A influenza é o vírus causador da gripe e pode se manifestar por meio de sintomas como febre, dor de garganta, dor de cabeça e no corpo. Além da vacina, é importante se prevenir redobrando os cuidados higiênicos, como lavar as mãos, cobrir a boca e o nariz ao tossir ou espirrar, e evitar o contato com pessoas doentes ou que estejam com sintomas.

As UBSs nas unidades São João, Águas Claras, Santa Rita, Santa Terezinha, Guarani e Limeira Baixa funcionarão das 8h às 11h30 e das 13h às 16h30. Já os postos Dom Joaquim, Paquetá, Planalto, Ponta Russa e Cedrinho atenderão das 8h às 11h45 e das 13h às 16h45. As UBSs da rua Nova Trento e do Jardim Maluche terão atendimento em meio período, das 8h às 12h.

A Policlínica estará aberta das 8h às 20h, sem fechamento para almoço, e a unidade do Bateas atenderá das 7h às 12h e das 13h às 16h.

