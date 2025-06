Secretaria de Saúde inicia entrega de canetas reutilizáveis de insulina em Brusque; saiba como adquirir

A Secretaria de Saúde de Brusque inicia neste mês a transição para um novo modelo de aplicação de insulina no Sistema Único de Saúde (SUS). A partir de agora, os pacientes que utilizam insulina humana NPH e insulina humana regular, por meio de canetas, receberão um novo dispositivo: a caneta reutilizável com refis. O dispositivo substituirá gradualmente as canetas descartáveis.

Conforme a pasta, a ação é válida para pacientes de zero a 19 anos e os acima de 45 anos de idade.

Inicialmente, os pacientes atendidos pelas Unidades Básicas de Saúde (UBS) Centro, Santa Rita e São Pedro, começam a receber as canetas reutilizáveis ainda nesta semana. Eles deverão se dirigir à Farmácia Básica para a retirada do material e para receber as instruções adequadas. Cada paciente receberá uma caneta para cada tipo de insulina utilizada. Para isso, será necessário assinar um termo de responsabilidade, uma vez que o equipamento terá uso prolongado.

As insulinas distribuídas no SUS são adquiridas pelo Ministério da Saúde, que fornece aos estados e municípios tanto a apresentação em frasco quanto em caneta. Até agora, os usuários recebiam canetas descartáveis, que eram inutilizadas após o término da insulina. Com a mudança, os pacientes receberão uma única caneta reutilizável, que tem validade de até três anos, e passarão a retirar apenas os refis, conforme a necessidade.

A mudança será implantada de forma gradual. Durante o período de transição, previsto para durar três meses, as unidades de saúde ainda poderão receber e distribuir tanto canetas descartáveis quanto as reutilizáveis. No entanto, a partir de setembro, o Ministério da Saúde enviará apenas os refis para o novo modelo. Por esse motivo, a Secretaria de Saúde decidiu recentralizar temporariamente a entrega das canetas, concentrando a distribuição e as orientações iniciais na Farmácia Básica.

De acordo com a Secretaria de Saúde, o objetivo é garantir que os pacientes compreendam plenamente o funcionamento do novo dispositivo, aprendam a manuseá-lo corretamente e estejam atentos aos cuidados necessários com armazenamento e aplicação. A administração incorreta da insulina pode comprometer o tratamento e gerar complicações, como episódios de hiperglicemia e até hospitalizações.

A implantação total da mudança dependerá da capacitação dos profissionais da rede. Os primeiros a receberem treinamento foram os farmacêuticos, em formação realizada pelo Ministério da Saúde. Nos próximos meses, a capacitação será ampliada para os demais servidores da rede municipal. Assim que as equipes estiverem preparadas, as unidades voltarão a distribuir as canetas reutilizáveis de forma descentralizada.

Enquanto isso, a Secretaria de Saúde acompanhará o estoque de canetas descartáveis ainda disponíveis e informará à população sobre o cronograma de distribuição e orientações. A recomendação é que os pacientes fiquem atentos às informações repassadas pelas unidades de saúde e pela Farmácia Básica, onde poderão esclarecer dúvidas sobre a nova forma de aplicação da insulina.

