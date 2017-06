Secretaria de Saúde monta equipe de atendimento na Arena Brusque

Com o intuito de garantir o atendimento a população, a Secretaria de Saúde montou na manhã desta segunda-feira, 5, uma equipe médica para assistência na Arena Brusque.

Segundo o secretário da pasta, Humberto Fornari, por conta dos locais atingidos pelas chuvas, as condições de atendimento das Unidades Básicas de Saúde estão inviáveis e serão suspensos a partir das 12h.

“ À tarde o atendimento de todas as Unidades Básicas de Saúde serão suspensos e as urgências e emergências devem se dirigir para o Centro de Serviços em Saúde e para a Arena Brusque. Estaremos com diversos profissionais na Arena para garantir à prestação de serviço aos cidadãos”.

De acordo com Fornari, todas as consultas que estavam marcadas para hoje deverão ser reagendadas nas Unidades Básicas de Saúde. “Estamos com uma situação atípica hoje e contamos com a compreensão da população, para que nos próximos dias procure sua unidade e reagende sua consulta”.