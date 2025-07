Secretaria de Trânsito e Mobilidade de Brusque organiza linhas especiais de ônibus para o Encceja 2025

Neste domingo, 3, acontece em todo o Brasil o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja).

Em Brusque, a prova será aplicada em dois locais: Escola de Educação Básica João XXIII, em Águas Claras, e o Colégio Feliciano Pires (Centro), com provas nos períodos da manhã e da tarde.

Pensando em facilitar o acesso dos participantes aos locais de prova, a Secretaria de Trânsito e Mobilidade (Setram), por meio do setor de transporte público, organizou quatro linhas especiais de ônibus com horários e itinerários definidos especialmente para o dia do exame.

Essa medida é o resultado de um trabalho da Setram para ajudar aos que precisam do transporte público para o seu deslocamento, mesmo num domingo.

“Apesar de o transporte não ser gratuito, essa ação representa um esforço para ampliar a oferta de ônibus no domingo e assim contribuir com a locomoção dos candidatos que dependem do transporte coletivo para chegar aos locais de prova”, comentou o diretor responsável pela gestão e planejamento do transporte público municipal, Filipe Silva de Carvalho.

Os itinerários terão ida e volta, com saídas programadas antes dos dois períodos da prova (manhã e tarde), além de horários para o retorno dos participantes ao fim das avaliações.

Confira os itinerários especiais deste domingo

Linha 1 – Nova Itália / Terminal:

• Saídas para a prova: 07h25 e 13h25;

• Volta para casa: 14h15 e 21h40;

• Roteiro: Nova Itália – Beco Pavesi – Santa Luzia – Zantão (Arnoldo Ristow) – Águas Claras – Ponta Russa – Poço Fundo – Nova Trento – Azambuja – Terminal.

Linha 2 – Travessa Santa Cruz / Terminal:

• Saídas para a prova: 07h30 e 13h30;

• Volta para casa: 14h15 e 21h40;

• Roteiro: Travessa Santa Cruz – Paquetá – Travessa Dom Joaquim – Tomaz Coelho – Dom Joaquim – Rio Branco – Guarani – Terminal.

Linha 3 – Limeira Alta / Terminal:

• Saídas para a prova: 07h30 e 13h30;

• Volta para casa: 14h15 e 21h40;

• Roteiro: Limeira Alta – Limeira Baixa – Sorocaba – Planalto – Santa Teresinha – Santa Rita – Terminal.

Linha 4 – Volta Grande / Terminal:

• Saídas para a prova: 07h40 e 13h40;

• Volta para casa: 14h15 e 21h40;

• Roteiro: Volta Grande – Bateas – Cerâmica Reis – Steffen – Terminal.

Os horários e trajetos atualizados para esse domingo também estão disponíveis no aplicativo “Nosso Brusque”, que pode ser baixado gratuitamente nas lojas de aplicativos. A ferramenta permite consultar em tempo real as rotas, horários e localização dos ônibus.

