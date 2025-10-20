Secretaria de Trânsito planeja novas turmas e implantação de rota para ciclomotores em Brusque

Em Brusque, o aumento do uso de ciclomotores e autopropelidos, sem um regulamento prévio e com um crescimento maior do que o esperado, trouxe alguns desafios e a necessidade de pensar em formas práticas e ágeis para facilitar e trazer mais segurança ao trânsito.

Segundo o secretário de Trânsito e Mobilidade, Emerson Andrade, esses equipamentos são excelentes para a micromobilidade da cidade, mas muitas vezes são adquiridos para serem utilizados de forma irregular, como um brinquedo.

Após a audiência pública sobre o assunto, realizada no mês de maio, e a sanção do prefeito André Vechi quanto às novas leis municipais para utilização dos ciclomotores, um curso de capacitação começou a ser ofertado de forma gratuita pelo município, sendo, inclusive, a primeira cidade no Brasil a realizar a iniciativa.

As aulas começaram no mês de junho e, até o momento, 11 turmas já participaram, com a formação de cerca de 250 pessoas. Os temas das aulas são divididos em três dias: no primeiro, os alunos aprendem noções da legislação de trânsito, no segundo, noções de direção defensiva, e no terceiro e último, realizam as aulas práticas.

Até dezembro, mais duas turmas devem se formar, com cerca de 30 alunos cada. Segundo Emerson, ainda existem dezenas de pessoas na fila querendo participar do curso para receberem a certificação e poderem conduzir seus ciclomotores e autopropelidos todos regularizados.

Porém, por falta de mão de obra, não é possível abrir todas as turmas necessárias com a frequência ideal.

O secretário compartilhou com a reportagem de O Município que, por conta da falta dos cursos para as pessoas que querem fazer, a Guarda de Trânsito de Brusque (GTB) não é autorizada a autuar as pessoas que não possuem a “carteirinha”, pois não a possuem por uma deficiência de responsabilidade da Secretaria de Trânsito da cidade.

No momento, as abordagens realizadas pela GTB são apenas para prevenção, tratadas como medidas educativas, para que os condutores saibam e relembrem o correto, mas não recebem autuações.

“Após o decreto identificamos uma diminuição no uso irresponsável desses equipamentos, infelizmente ainda não temos efetivo suficiente para fazer uma avaliação geral com uma certa frequência para acompanharmos, mas já notamos uma diferença”, afirmou o secretário Emerson.

Projetos futuros

Emerson adiantou que a Secretaria de Trânsito pretende, nos próximos dias, implantar “ciclorrotas” nas ruas da cidade, nas vias que ligam os bairros ao centro.

A ciclorrota é uma sinalização horizontal viária, utilizada nas vias onde não há espaço para uma ciclofaixa. É como uma “calçada compartilhada”, que pode ser utilizada pelas bicicletas, pelos ciclomotores e autopropelidos, com o carro mantendo sempre a regra de 1,5 m de distância, reforçou o secretário.

“O objetivo geral é que os veículos maiores protejam os menores, o maior protege o menor, e todos precisam agir para proteger o pedestre, que é o ser mais vulnerável no trânsito”, finalizou Emerson.

