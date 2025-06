Secretaria divulga previsão de entrega da reforma e ampliação da Escola João Boos, em Guabiruba

A Secretaria de Estado da Educação, por meio da Coordenadoria Regional de Educação (CRE) de Brusque, informou ao jornal O Município que a obra de reforma e ampliação da Escola de Educação Básica Professor João Boos, em Guabiruba, deve ser concluída em dezembro deste ano.

Segundo a pasta, ao contrário do que vinha ocorrendo nos últimos anos, os trabalhos seguem dentro do cronograma, sem atrasos. Também foi informado que os alunos já utilizam, desde o início deste ano, algumas das áreas que passaram por reforma.

“Estão mexendo em tudo: na parte superior do segundo bloco, na rampa, no ginásio, na fachada e também no refeitório. O ginásio, que terá uma parte modular, está ficando sensacional. Teremos salas maiores, com laboratório, auditório e, claro, as salas de aula”, afirmou a coordenadora regional de Educação, Flávia D’Alonso.

Em março deste ano, o deputado estadual Carlos Humberto (PL-SC) — que divulga com frequência nas redes sociais as visitas ao local — afirmou que “no final de abril, o que falta para ser feito no bloco 1 deve ser concluído. Neste caso, restariam o terceiro bloco, o segundo andar do bloco 2 e a calçada”.

Questionada se esses avanços de fato ocorreram, a coordenadora confirmou que sim. “O pátio interno ali no meio, inclusive, já está pronto”, concluiu Flávia.

O projeto prevê um investimento de aproximadamente R$ 7,44 milhões na reforma geral da escola, incluindo a revitalização do ginásio de esportes e a instalação de uma subestação de energia elétrica para atender à demanda gerada pelo uso de aparelhos de ar-condicionado em todas as salas de aula. Além disso, serão construídas oito novas salas e um auditório.

Mais de dez anos de espera

A espera da comunidade guabirubense pelas obras da escola já ultrapassa uma década. Demanda antiga do município, em 2013, um plano de renovação estava em andamento, mas à época o governador Raimundo Colombo, em visita à escola, sugeriu que a reforma fosse substituída por uma nova estrutura.

O espaço também sofreu diversos problemas de infraestrutura ao longo dos anos. Em 2021, um dos blocos foi interditado devido à condição precária do local. Além disso, aparelhos de ar condicionado foram instalados nas salas, mas nunca foram usados por problemas na rede elétrica.

O longo imbróglio que envolve a João Boos fez com que a diretoria realizasse uma série de adaptações nos últimos anos, inclusive funcionamento de turmas em outros endereços.

Na época, apenas cinco salas estavam disponíveis, e o ginásio teve que ser utilizado também para outras estruturas, incluindo uma outra sala, refeitório e depósito. Uma parte da escola, inclusive, esteve interditada por causa da fragilidade da estrutura.

Em junho de 2024, exatamente um ano atrás, a obra estava em fase de processo licitatório, após os envelopes com as propostas terem sido abertos em abril daquele mesmo ano. Agora com a promessa de entrega total em dezembro, parece que enfim a espera da comunidade pode ter um fim.

