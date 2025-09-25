Secretário atualiza andamento de reformas em postos de saúde de Brusque

Três unidades passam por obras

O secretário de Saúde de Brusque, Ricardo Freitas, atualizou, durante sessão da Câmara na terça-feira, 16, o andamento das obras de reforma e ampliação dos postos de saúde. Os serviços são realizados em três unidades.

Ele abordou o assunto após questionamento do vereador Leonardo Schmitz (PL). Na ocasião, Ricardo havia sido convidado para falar sobre a atuação da pasta na sessão.

Ricardo classifica as obras nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) como um “tendão de Aquiles”. Ele exemplifica que “a secretaria não é dona sozinha das UBS”.

Ampliações e construções são de responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura, que contrata empresas terceirizadas por meio de licitações.

“Não temos muita gestão sobre ampliação e construção de postos de saúde. Nós ‘pagamos a conta para o filho’. Há empresas que não prestaram o serviço e deixaram as obras. Assim, precisamos pedir para a Infraestrutura realizar todo o processo de desligamento das empresas”, lamenta.

O secretário comenta que não é possível colocar a equipe de manutenção da Secretaria de Saúde para realizar obras complexas nas UBS. O serviço fica restrito a reparos das unidades.

Rua Nova Trento, Dom Joaquim e Bateas

A UBS da rua Nova Trento servirá como modelo de ampliação às demais unidades, conforme Ricardo. Para a UBS do Dom Joaquim, chegaram recursos federais, mas agora resta saber se a empresa seguirá ou não executando a obra.

No posto de saúde do Bateas, falta apenas equipe de manutenção da secretaria realizar os últimos reparos. Porém, é necessário ainda a assinatura de um engenheiro, o que pode demorar, conforme Ricardo. A unidade também passará por ampliação em breve.

“No bairro Thomaz Coelho, [teremos a UBS] em 2026. Quanto ao terreno, estamos conseguindo. Agora, aguardamos a questão das verbas para construção do posto de saúde”, detalha.

O secretário relata que a pasta realiza o levantamento de toda a parte elétrica dos postos de saúde. Por fim, ele garante que a construção da nova UBS do Centro, no loteamento Schaeffer, seguirá sem empecilhos.

