Secretário da Fazenda de SC se destaca em tratativas contra o tarifaço

Show em Haddad

O discreto e dedicado secretário estadual da Fazenda, Cleverson Siewert, está em altíssima cotação no meio empresarial catarinense. Ele foi o principal artífice do plano estadual de socorro às empresas atingidas pelo tarifaço de Donald Trump, lançado na sede da Fiesc, anteontem. O pacote envolve R$ 435 em ações emergenciais, todas definidas claramente, como postergação do pagamento do ICMS por dois meses e disponibilização de créditos e financiamentos do BRDE. Recebeu elogios para sua agilidade e firmeza. Alguns até ousaram dizer a ele que desse “uns conselhos” ao atrapalhado ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

Aqui não

Entidades estudantis da Univali, em Itajaí, estão se movimentando para impedir o evento Ação Política Atlantico Sul (Apas Conference), no dia 23 deste mês, com presença, dentre outros convidados, do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) e da estadual Ana Campagnolo (PL-SC). Em nota de repúdio, alegam que Nikolas é um dos “principais rostos do fascismo no Brasil” e que Ana “é notória por seu discurso antifeminista”.

Sala de espera

O ministro “supremo” Alexandre de Moraes autorizou, até ontem, 34 dos 64 pedidos de visita a Jair Bolsonaro. Está em “análise” solicitação, feita anteontem, pelo senador Jorge Seif (PL-SC). A visita da deputada federal Júlia Zanatta (PL-SC) foi autorizada.

Roubo do INSS

O governo federal manda dizer que 40,7 mil aposentados e pensionistas de SC que foram vítimas de descontos indevidos em benefícios do INSS já receberam o ressarcimento, que supera R$ 24,3 milhões. Os valores são pagos de forma integral, com correção pela inflação diretamente na conta onde o segurado recebe o benefício. Nada informa sobre a investigação da fraude que, estima-se, supera a fábula de R$ 6 bilhões.

Desconfiança

A confiança do empresário industrial no futuro dos seus negócios voltou a cair em agosto, segundo pesquisa divulgada pela Confederação Nacional da Indústria. O Índice de Confiança do Empresário Industrial (Icei) registrou 46,1 pontos, recuo de 1,2 ponto em relação a julho, e permanece abaixo da linha de 50 pontos pelo oitavo mês seguido. O índice é apurado mensalmente pela CNI e nesta edição ouviu 1.177 empresas, sendo 474 de pequeno porte, 423 de médio e 280 de grande porte, entre 1º e 7 deste mês.

Cor da pele

O Tribunal Regional Eleitoral de SC (TRE-SC) negou recurso do PSD e manteve o mandato do vereador Alexandre Cidade (PL), de São José. Era acusado por ter se autodeclarado pardo nas eleições de 2024 para acessar recursos do fundo especial de financiamento de campanha destinados a candidaturas negras. No pleito de 2020, ele havia se declarado branco. A análise das fotos revelou traços fenotípicos de miscigenação e características comuns em pessoas com ascendência africana. A mudança foi vista como “processo de autoconscientização”.

Humanista

A juíza Claudia Schlichta Giusti, da 2ª Vara da Justiça Federal em Jaraguá do Sul, foi premiada, esta semana, no 2º Concurso Nacional de Decisões Judiciais e Acórdãos em Direitos Humanos, promovido pelo Conselho Nacional de Justiça, em Brasília. Na decisão, de março do ano passado, que lhe deu a premiação, ela concedeu pensão por morte a uma família de haitianos, em função do falecimento do marido e pai, ocorrido no Brasil. O INSS havia negado o benefício. Ela considerou a situação de carência da viúva e as dificuldades para obter a documentação, entendendo possível reconhecer a união estável e a consequente dependência.

Motivos religiosos

Depois de anos de tramitação, projeto de lei do então deputado federal Adelor Vieira (MDB-SC) foi aprovado anteontem na Câmara dos Deputados. Permite a realização de provas vestibulares e de concursos públicos em horário especial por motivos religiosos. O texto será enviado ao Senado. O regramento contempla principalmente religiosos adventistas e judeus, que não atendem a compromissos desde a noite de sexta-feira até a noite de sábado. Conforme o texto, as provas poderão ser realizadas, tanto por instituições públicas ou privadas, entre o domingo e a sexta-feira, das 8h às 18h.

Uso consciente

Está aí um projeto importante e necessário, de autoria do deputado estadual Napoleão Bernardes (PSD): incluir ação de combate à dependência tecnológica nas escolas de SC, em abordagens diversas, como palestras, encontros e seminários, levando em conta a presença de psicólogos e dos pais dos alunos. Quem sugeriu o projeto foram estudantes que participaram recentemente do 12° Encontro Estadual de Vereadores Mirins.