Secretário da Indústria de SC, Silvio Dreveck fala sobre ações do governo do estado e ouve demandas no 24º Almoço de Ideias

O 24º Almoço de Ideias aconteceu nesta segunda-feira, 27, na Sociedade Bandeirante, em Brusque. O palestrante nesta edição foi o secretário de estado de Indústria, Comércio e Serviços, Silvio Dreveck. O gestor falou sobre ações do governo do estado e recebeu demandas do município. O evento é promovido pela Associação Empresarial de Brusque (Acibr).

O primeiro tópico abordado pelo secretário foi o Centro de Inovação de Brusque. Na ocasião, ele recebeu um ofício da Acibr que trata do andamento da obra. Silvio se mostrou esperançoso com a viabilização do prédio. A construção, localizada no bairro Limoeiro, estava prevista para ser concluída em 2018 e, até hoje, está incompleta.

Recentemente, o novo edital de licitação para retomada da obra foi publicado pelo governo do estado. Sendo assim, uma nova empresa será definida em breve para concluir os trabalhos no local e, assim, entregar o prédio. A obra chegou a ser considerada 98% concluída, mas foi danificada ao longo dos anos em razão do clima e vandalismo.

“Lamentavelmente, o Centro de Inovação de Brusque se arrasta por mais de dez anos. Nós conseguimos finalmente fazer o ajuste e publicar [o edital] no Diário Oficial. No dia 6 de junho será aberto os envelopes para descobrirmos quem será a empresa que vai realizar essa obra tão importante”, afirma Silvio.

Silvio Dreveck garante que a viabilização do Centro de Inovação de Brusque é uma demanda prioritária do governo do estado. Na sequência, o secretário abordou as ações do Executivo estadual. Ele explicou as atuações de órgãos vinculados à pasta.

“Estamos percorrendo Santa Catarina, a pedido e por determinação do governador Jorginho Mello, para apresentar os programas que o governo do estado tem para as empresas. A ideia é apresentar também o que compreende a Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços”, detalha.

A infraestrutura, uma demanda de interesse tanto do setor público quanto do setor privado, também foi assunto tratado por Silvio durante a apresentação. O secretário destacou a contratação do Plano Estadual de Logística de Transporte.

Trata-se da elaboração de um diagnóstico de todos os “setores” da infraestrutura catarinense. O secretário define a medida como um “projeto de Estado, não de governo”, que vai ajudar a identificar quais as obras em que é necessário dar prioridade em razão da necessidade de fato, afastando uma realização de serviço somente por “força política”.

Rodovias de Brusque

O presidente da Acibr, Marlon Sassi, abriu a palestra e recebeu o secretário. Ele destaca que a intenção desta edição do Almoço de Ideias é, justamente, mostrar as possibilidades que o governo do estado oferta às empresas catarinenses.

“Nós trouxemos o secretário porque notamos que existem incentivos que o governo do estado coloca para as empresas que não chegam ao empresário. Este é o momento dos empresários conhecerem suas possibilidades de isenção de impostos, de juros com subsídio e todas as possibilidades”.

Marlon avalia ainda que é importante mencionar sempre as demandas de Brusque ligadas ao governo do estado, independentemente se há relação direta com a Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços ou não. Ele lembrou da infraestrutura das rodovias que passam pela cidade e da barragem de Botuverá.

“Nós precisamos lembrar do nosso trevo [da rodovia Antônio Heil], que onera tanto o valor dos transportes, e todas as demais rodovias. Nós temos a Ivo Silveira, a Gentil Battisti Archer e a Pedro Merizio. Temos que citar sempre”, avalia Marlon.

Diversas autoridades marcaram presença no evento. Participaram a vice-presidente da Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina (Facisc) e da Acibr, Rita Cassia Conti, e os prefeitos André Vechi (PL), de Brusque; Valmir Zirke (PP), de Guabiruba; e Alcir Merizio (MDB), de Botuverá, além de outras autoridades dos setores privado e público.

Silvio Dreveck é natural de Campo Alegre, no Norte de Santa Catarina. Ele foi vereador, secretário municipal de Saúde e prefeito de São Bento do Sul. Na vida política, o secretário foi também deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina (Alesc).

