Secretário de Agricultura de Botuverá vai à Câmara, fala sobre abatedouro e nega responder parte das perguntas

O secretário de Agricultura de Botuverá, Osni Vicentini, participou da sessão da Câmara nesta terça-feira, 14. O principal tema abordado foi o abatedouro municipal, que segue fechado. Osni negou responder algumas perguntas dos parlamentares.

Ele havia sido convocado para ir ao Legislativo em abril, mas não compareceu naquela ocasião. A base do governo considerou que a convocação foi motivada por perseguição política. Nesta terça, somente vereadores do MDB, ou seja, da oposição, fizeram perguntas ao secretário.

Inicialmente, Osni falou sobre os números da secretaria. Citou que iniciou o ano com pouco maquinário para garantir a prestação dos serviços, mas que a pasta conseguiu melhorias. Até setembro, 622 pessoas foram atendidas pela Secretaria de Agricultura.

Abatedouro polêmico

O serviço público de abate de animais não está em funcionamento em Botuverá. O abatedouro está fechado desde 18 de dezembro, no término da gestão do ex-prefeito Alcir Merizio (MDB).

O novo governo, do prefeito Victor Wietcowsky (PP), entendeu que seria necessário uma reforma completa para reabrir o espaço de acordo com as normas sanitárias.

Osni prometeu ao vereador Nene Betinelli (MDB) que o abatedouro será entregue até janeiro. O parlamentar é o mais crítico ao fechamento do abatedouro, e atribuiu a Osni um abate para fins pessoais realizado no final do ano passado.

“O senhor matou um boi no final do ano no abatedouro municipal, para a festa da vitória do seu partido”, alegou Nene, enquanto se queixava, em tom crítico, da interrupção do serviço. Osni confirmou o abate, mas disse que o espaço não estava em condições adequadas para esta finalidade.

“Eu mataria este boi em casa, mas fui na secretaria e falaram que poderia matar o boi lá [no abatedouro]. Nós matamos, mas [o local] não estava em condições para matar”, explicou o secretário. “Agora, será 100% organizado, como manda a lei. Posso prometer”.

Resposta recusada

Osni se recusou a responder parte das perguntas, sobretudo aquelas que envolviam questões administrativas da secretaria. “Tenho o direito de ficar calado”, disse. Além disso, atribuiu ao prefeito Victor Wietcowsky (PP) a responsabilidade destas respostas.

