Secretário de Fazenda de SC será palestrante do 3º Jantar de Ideias de Botuverá

O secretário de Fazenda do estado, Cleverson Siewert, será o palestrante do 3º Jantar de Ideias do Núcleo de Empresários de Botuverá. O grupo integra a Associação Empresarial de Brusque (Acibr). O evento ocorrerá em 11 de setembro, às 19h, no Restaurante Porto Franco, às margens da rodovia Pedro Merizio.

“Santa Catarina: um estado de oportunidades” é o tema da palestra. Os ingressos podem ser adquiridos na Acibr, no valor de R$ 100 para associados e R$ 110 para não associados. Mais informações: (47) 3351-1339.

“O secretário irá apresentar dados sobre as mudanças que Santa Catarina enfrentará com a nova taxação dos nossos produtos pelos Estados Unidos. Convido a todos os empresários e a comunidade da nossa cidade e região para participar deste importante evento”, destaca o coordenador do núcleo, Edson Rubem Müller.

