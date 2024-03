Secretário de Infraestrutura de SC visita Brusque e fala sobre barragem, trevo da Antônio Heil e mais

O secretário de estado da Infraestrutura, Jerry Comper, visitou Brusque nesta quinta-feira, 29. Ele estava acompanhado do coordenador regional de Infraestrutura no Vale do Itajaí, José Luiz Colombi, o Nene. Na visita, Jerry concedeu uma entrevista ao jornal O Município. O secretário falou sobre as obras em que a pasta é responsável e que possuem ligação com Brusque.

Entre as demandas da cidade, Jerry e Nene trataram do “novo trevo” da rodovia Antônio Heil, da barragem de Botuverá, da revitalização e duplicação da rodovia Ivo Silveira e das terceiras faixas que devem ser instaladas nas rodovias Pedro Merizio e Gentil Battisti Archer. Detalhes da entrevista serão divulgados durante a semana.

Assista agora mesmo!

Educador físico da Bolívia faz história no esporte brusquense: