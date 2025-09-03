Secretário de Obras explica motivo de esgoto a céu aberto no Limeira Alta, em Brusque

O secretário de Obras, Ivan Bruns Filho, explicou ao jornal O Município, nesta quarta-feira, 3, o motivo de um esgoto a céu aberto na rua Rosa Dalago, no bairro Limeira Alta. A situação foi publicada pela reportagem na terça-feira, 2. Ele afirma que o caso já era de conhecimento da prefeitura e que a falta de fossas no local faz com que a rua se torne um esgoto a céu aberto.

Ao ser procurado pela reportagem ainda na terça-feira, o secretário afirmou que iria envar uma equipe até o local. Ivan diz que a pasta acionou a Vigilância Sanitária para conversar com os moradores e regularizar a situação. Ele diz que, nesta quarta, há uma equipe trabalhando para desobstruir a tubulação.

“Como os moradores não têm fossa, cai tudo dentro da tubulação e acaba trancando, nisso volta o esgoto. Isso é uma questão que vai se resolver com a ligação do tratamento de esgoto sanitário. Mas não procede a informação de que não tínhamos conhecimento. Inclusive, no dia 21 de julho já estivemos lá e fizemos o conserto e a limpeza da tubulação”, diz.

