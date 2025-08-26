Secretário de Trânsito avalia primeiros dias de alterações na rotatória da figueira, em Brusque: “dentro das expectativas”

O secretário de Trânsito e Mobilidade de Brusque, Emerson Andrade, avaliou como “dentro das expectativas” os primeiros dias das mudanças na rotatória da figueira, em vigor desde o sábado, 23. Nesta terça-feira, 26, a reportagem do jornal O Município esteve no local para acompanhar o fluxo de veículos.

O objetivo da prefeitura é preparar os motoristas para as mudanças no trânsito que serão necessárias durante as obras de macrodrenagem da avenida Primeiro de Maio, prevista para iniciar em 1º de setembro e devem durar seis meses. As mudanças valerão durante todo o período da obra.

Por volta das 8h, o maior fluxo se concentrava na avenida Dom Joaquim, no sentido Jardim Maluche para o Centro. Ainda nesse horário, havia uma viatura da Guarda de Trânsito de Brusque (GTB) entre a rua Gustavo Richard e a avenida Getúlio Vargas.

Segundo Emerson, ele acompanhou a movimentação no domingo, 24, e na segunda-feira, 25. A avaliação é de que as alterações reduziram o tempo de retenção na avenida Dom Joaquim e também na rua Azambuja.

No entanto, ele diz que alguns motoristas apresentaram dificuldades, principalmente na entrada da rua Gustavo Richard, que agora passou a operar em mão inglesa.

“Percebemos que isso não é por falta de sinalização, mas sim pela falta de costume. Não foram mudanças simples, embora já tenham ocorrido em outra época. Hoje, com o crescimento da população, a frota de veículos também aumentou, o que causa esses pequenos transtornos”, explicou.

O secretário destacou ainda que, ao longo do período, poderá haver reforço na sinalização ou maior presença da GTB. “Ouvimos da população que as mudanças diminuíram o tempo de espera, e que o trânsito ficou mais fácil e até mais seguro”, afirmou.

As mudanças

A avenida Getúlio Vargas, no sentido figueira à Villa Schlosser, agora funciona em mão única, com três pistas em direção ao Centro.

Com a alteração na rua Gustavo Richard, é possível fazer o retorno a partir da rua Augusto Maluche (em frente à Kohler Joalheria e Ótica), como ocorria anteriormente.

“Com as mudanças, vamos remover dois movimentos na rotatória da figueira. Como os motoristas irão utilizar mais a rua Azambuja durante a obra na Primeiro de Maio, a tendência é que a via fique mais sobrecarregada”, diz o prefeito de Brusque, André Vechi (PL).

