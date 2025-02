Secretário de Trânsito escolhido por processo seletivo em Brusque é anunciado

A Prefeitura de Brusque anunciou, na manhã desta sexta-feira, 14, o nome do secretário de Trânsito aprovado em processo seletivo. Quem assume a função é Emerson Luiz Andrade. Foram 295 inscrições para o cargo durante o processo.

Emerson é advogado formado pelo Centro Universitário de Brusque (Unifebe) e especialista em Gestão e Segurança no Trânsito pela Estácio de Sá.

“Buscamos montar a equipe mais técnica possível, no sentindo de competência e qualidade do trabalho”, afirma o prefeito de Brusque, André Vechi (PL).

O secretário de Administração e Gestão Estratégica, Leonardo Zanella, relata que foram mais de 2 mil inscrições. A prefeitura vai implementar um banco de talentos para cargos comissionados.

“Foram 13 dias de processo seletivo aberto. Foi feita uma pré-seleção dos currículos durante o cadastro das pessoas. Depois, foram selecionados alguns finalistas. Em seguida, tivemos uma semana para entrevistas”, diz.

Foram registradas inscrições de todos os estados do Brasil, com exceção do Tocantins. Além disso, foram quatro inscrições do exterior, sendo três de Portugal e uma dos Estados Unidos.

Novos cargos

Além disso, foram anunciados os nove ocupantes de outros cargos contratados via processo seletivo. As funções são para diretoria e chefia. Confira os nomes dos escolhidos:

Diretor de Transporte Público: Filipe Silva de Carvalho

Diretor de Parcerias e Concessões: Luciano Henrique Shlosser

Diretor administrativo-financeiro da Educação: Bruna Maas

Diretor de Gestão de Contratos de Obras: Fabio D’Onofre Teixeira

Diretor de Transparência: Renato Henrique Voltolini Luz

Diretor de Contratos Estratégicos: Daniela Barkhofen

Chefe do Escritório de Processos: Leonardo Batista

Chefe de Regularização Fundiária: Gustavo Renan da Silva

Chefe de Criação de Conteúdo: Lucas Kormann Maurici

Leia também:

1. Mulher dá à luz em ambulância durante fortes chuvas no Dom Joaquim, em Brusque

2. Conversas do grupo de Whatsapp “Moradores de Nárnia Alta”

3. Brusque visita o Concórdia e tem dois desfalques por suspensão

4. Sfilata del Vino, café com bingo e mais: confira seis coisas para fazer no fim de semana em Brusque e região

5. Três escolas municipais de Brusque têm aulas suspensas por conta das chuvas

Assista agora mesmo!

Bar da Toca, no subsolo de restaurante, foi curioso point em Brusque no século 20: