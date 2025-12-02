Secretário diz que houve 75% de redução da população em situação de rua em Brusque

O secretário de Desenvolvimento Social, Volnei Montibeller, participou da sessão da Câmara de Brusque nesta terça-feira, 2. Ele destacou que houve redução de 75% do número de pessoas em situação de rua na cidade, em comparação com janeiro.

Dados apresentados pelo secretário durante a sessão mostram que 131 pessoas estavam nas ruas no início do ano. Hoje, há 32 pessoas em situação de rua em Brusque.

“A redução é fruto de uma atuação constante, com participação de várias secretarias. É uma política pública de verdade, sem sensacionalismo. Foram mais de 60 internações [de pessoas em situação de rua]. No final da gestão, se conseguirmos resgatar apenas uma delas, direi que valeu a pena o trabalho”, disse.

No espaço das lideranças partidárias, o vereador Jean Pirola (PP) celebrou os números. Ele elogiou Volnei, e lembrou que o secretário de Desenvolvimento Social é uma indicação da federação União Progressista (União Brasil e PP) ao cargo.

“Muitas vezes, as pessoas criticam os partidos por indicações a cargos. Eu e o vereador Alessandro Simas temos orgulho de ter brigado por você [Volnei] e hoje vê-lo na administração. Sabemos do profissionalismo”, elogiou Pirola.

Os vereadores Rick Zanata (Novo), Bete Eccel (PT) e Paulinho Sestrem (PL) também elogiaram a atuação da Secretaria de Desenvolvimento Social.

Bolsa Família

Segundo Volnei, também houve redução do número de pessoas cadastradas no programa Bolsa Família, do governo federal, em Brusque. Ele afirma que a secretaria realizou ações de fiscalização e identificou cadastros inconsistentes e desnecessários.

“A obrigação de fiscalização do Bolsa Família cabe ao município. Em janeiro, eram 2,9 mil pessoas. O trabalho de fiscalização foi intensificado, cadastros atualizados e houve redução para 2,4 mil famílias em novembro. Aquelas que mentem foram deixadas de fora”.

O secretário também destacou as ações da pasta. Neste ano, foi inaugurado o novo Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Central. Além disso, aconteceram reformas nos Cras dos bairros Limeira e Azambuja.

Ele celebrou que Brusque foi contemplada pelo programa Casa Catarina, do governo do estado. O investimento de quase R$ 5 milhões vai render ao município 43 moradias populares para pessoas de baixa renda.

Os próximos investimentos em infraestrutura e projetos, segundo o secretário, é a implantação do Centro de Convivência do Idoso e dos Cras dos bairros Águas Claras e Bateas.

Veto parcial derrubado

A Câmara rejeitou o veto parcial da prefeitura ao projeto de lei que exige a apresentação de certidões de antecedentes criminais para serviços terceirizados. A norma proíbe que pessoas condenadas por determinados crimes trabalhem, por meio destas empresas, em locais que atendem diretamente crianças e adolescentes.

Tratava-se de um veto parcial ao artigo 2º do texto original, que se referia à atualização dos antecedentes criminais de forma semestral. O veto foi rejeitado por unanimidade. Além disso, foi aprovado um novo projeto semelhante ao texto inicial, que prevê a atualização das certidões pelas empresas em periodicidade trimestral.

