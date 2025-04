Secretário Jerry Comper sofre grave acidente na BR-470, no Oeste catarinense

O secretário de Estado de Infraestrutura, Jerry Comper (MDB), sofreu um acidente de trânsito na manhã desta sexta-feira, 4. O fato ocorreu na BR-470, entre os municípios de Campos Novos e Zortéa, no Meio Oeste catarinense.

O secretário estava acompanhado dos engenheiros Vissilar Pretto e Alexandre Schaffer, superintendentes da pasta. Conforme o governo, apesar da gravidade da ocorrência, o secretário e os dois técnicos passam bem e foram encaminhados conscientes para avaliação médica.

O acidente ocorreu após o pneu de um caminhão, que transitava no sentido oposto, estourar e atingir a caminhonete em que as vítimas estavam.

Jerry Comper e os superintendentes faziam o trabalho de vistoria e fiscalização das obras de infraestrutura do Estado na região Meio Oeste, onde neste sábado, 5, será inaugurada a revitalização da SC-150 no trecho entre Piratuba e Capinzal.

Em contato com a assessoria, a presença do secretário e dos superintendentes no evento está confirmada. Os três estão em um hotel no município de Campos Novos.

