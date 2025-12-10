Sede da Secretaria de Transparência e Accountability é inaugurada na Praça da Cidadania, em Brusque

A prefeitura inaugurou nesta terça-feira, 9, a nova sede da Secretaria de Transparência e Accountability (Seta). O espaço já está em funcionamento e passa a concentrar as atividades voltadas ao controle interno, integridade pública e monitoramento de dados administrativos.

A estrutura foi organizada para ampliar a capacidade de atendimento ao cidadão, facilitar o acompanhamento de processos e fortalecer os mecanismos de prevenção a irregularidades. A secretaria também está responsável por aprimorar os fluxos de auditoria, gestão de riscos e cumprimento das normas de transparência ativa e passiva.

“Aqui fica a Ouvidoria, a Casa do Cidadão, simbolicamente na Praça da Cidadania, uma aproximação que é muito importante para a gente continuar a nossa excelência em governo aberto, podendo trazer o cidadão, aquele que deseja fazer uma manifestação de denúncia, reclamação aqui na Ouvidoria”, comenta o secretário da Seta, Thomas Haag.

“O cidadão pode nos procurar aqui presencialmente, pelo número 156 ou ainda pela internet, através do site. São as três formas de você acessar a Ouvidoria, fazer a sua manifestação”, explica o secretário.

