Cuidar da beleza vai muito além da estética: é um gesto de autocuidado que impacta saúde, bemestar e autoestima. Recentemente, a série “Segredos de Beleza”, da Vogue Brasil, trouxe à tona os rituais de mulheres como Angélica, Grazi Massafera, Livia Nunes e Camila Pitanga. Nesta coluna, revelo o que a ciência diz sobre esses cuidados — e como você pode integrá-los à sua rotina.

Angélica: a pele após a menopausa e o cuidado diário

Angélica revelou que sua pele mudou completamente após os 50 anos — ficou mais ressecada, fina e sensível. Isso é esperado: a queda de estrogênio na menopausa reduz a produção natural de colágeno, elastina e lipídios na pele, levando à perda de firmeza e hidratação. Estudos demonstram que, nessa fase, a barreira cutânea torna-se mais permeável, favorecendo a desidratação.

Por isso, é essencial o uso de hidratantes ricos em ceramidas, ácido hialurônico e niacinamida. Angélica também destaca a importância de proteger as mãos — região que denuncia o envelhecimento. E reforça o uso do filtro solar com cor todos os dias. A versão com cor oferece um benefício adicional: a proteção contra a luz visível, que está relacionada ao melasma. E, se você não usou filtro solar na infância, comece hoje. Nunca é tarde. O melhor dia para proteger sua pele é o dia em que você decide começar.

Grazi Massafera: leveza nos cabelos e compromisso com a pele

Grazi sempre foi sinônimo de beleza natural, e hoje reforça isso com práticas simples e eficazes. Ela compartilha o hábito de manter os fios hidratados e umectados — especialmente importantes para cabelos expostos ao sol, cloro e poluição. Hidratar os fios com máscaras nutritivas e óleos vegetais pode prevenir a quebra e melhorar a elasticidade capilar.

No cuidado facial, ela foca em três passos fundamentais: limpeza, hidratação e proteção solar. A limpeza eficiente remove impurezas e poluentes que se acumulam durante o dia e interferem na renovação celular. A hidratação prepara a pele para receber ativos e reforça a barreira cutânea. E o filtro solar com cor fecha a rotina com chave de ouro, protegendo contra o fotoenvelhecimento.

Livia Nunes: uma pele corajosa e bem cuidada

A influenciadora Livia Nunes tem um hábito excêntrico: mergulhar o rosto numa bacia com água gelada dia sim, dia não. Ainda que a prática não tenha embasamento científico sólido, sabe-se que o frio pode causar vasoconstrição temporária, reduzindo inchaços matinais e proporcionando sensação de frescor. No entanto, o uso excessivo pode irritar peles sensíveis ou com rosácea.

Mais relevante, porém, é seu ritual de skincare antes da maquiagem: ela prepara a pele com hidratação adequada. E está certíssima. A hidratação antes da maquiagem cria um filme protetor que reduz a penetração de pigmentos e aumenta a durabilidade dos produtos. A ciência confirma: pele hidratada responde melhor a qualquer tratamento ou cosmético.

Camila Pitanga: óleos faciais e sabedoria sensorial

Camila Pitanga compartilha seu amor por óleos faciais — e, aqui, a ciência também sorri. Óleos vegetais como os de jojoba, rosa mosqueta e semente de uva formam uma barreira oclusiva que evita a perda de água transepidérmica, ajudando na retenção da hidratação. Além disso, alguns são ricos em antioxidantes naturais, com ação regeneradora e calmante. O segredo é aplicar o óleo como último passo da rotina noturna — após o sérum e o hidratante.

Beleza e tecnologia: o segredo mais moderno de todos

Tanto Camila quanto Grazi e Angélica reforçam que, depois dos 40, a perda de colágeno acelera. Estudos apontam que, a partir da menopausa, essa perda pode chegar a 30% nos primeiros cinco anos. Por isso, elas priorizam tratamentos com tecnologias que estimulam colágeno — como ultrassom microfocado, radiofrequência e lasers — para preservar contornos e firmeza com naturalidade.

Para levar com você

As estrelas revelaram seus rituais, mas a verdadeira beleza nasce do cuidado contínuo. Hidratar, proteger, respeitar os ciclos da sua pele e se informar com base científica são os verdadeiros segredos — acessíveis a todas.

Na próxima coluna, vamos falar sobre como a alimentação impacta diretamente a beleza da pele e dos cabelos. Até lá, cuide de você. Com amor e ciência.

Dra Adma Lima