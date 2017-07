As condições do tempo em Brusque seguem sem mudanças neste início de semana. A exemplo de ontem, a terça-feira,04, está sendo mais um dia de tempo instável para os brusquenses, visto que a massa de ar frio que passou por nossa região se encontra estacionada sobre o oceano jogando umidade para a costa de SC.

Diante disso, temos este cenário de nebulosidade variável, algumas aberturas de sol com chuva fraca e ocasional observado ao longo do dia, dificultando assim, as atividades ao ar livre em geral. Quanto as temperaturas, a madrugada que passou novamente foi fria com forte nevoeiro que se estendeu até parte desta manhã, na nossa região, minhas estações registraram valores mínimos de 10,9ºC/Bairro Lageado Alto/Guabiruba; 11,4ºC/Bairro Santa Luzia/Brusque; 11,6ºC/Bairro Aymoré/Guabiruba; 12,8ºC/Bairro Rio Branco/Brusque; 13,4ºC/Bairro Centro/Brusque. Já no período da tarde, as máximas não se elevaram tanto, cravando picos na casa dos 20ºC.

QUARTA SEM MUITAS MUDANÇAS

Segundo Bianca Souza, técnica em meteorologia, a previsão pra amanhã é exatamente a mesma dessa terça-feira. Isso porque a massa de ar frio que está sobre o mar é extensa e praticamente não irá se mover. O tempo não muda e as temperaturas também não, especialmente as do amanhecer. Entre noite e manhã fará frio, mas durante à tarde as temperatura ficam mais agradável e até com certo aquecimento passando dos 20°C em boa parte das cidades conclui Bianca.