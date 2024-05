Segunda edição da Corrida da Apae de Brusque é adiada devido à chuva

A Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Brusque, o projeto Pernas Solidárias, e a DTO Sports, empresa organizadora da segunda edição da corrida da entidade, decidiram na noite deste sábado, 18, pelo adiamento do evento, que seria realizado neste domingo, 19.

A corrida, que conta com cerca de 1,4 mil inscritos, vai acontecer no próximo domingo, 26. O adiamento ocorreu devido à grande quantidade de chuvas e também do volume da água do rio Itajaí-Mirim que saiu da calha em alguns pontos da Beira-Rio, em Brusque.

Ao longo de todo o sábado, 18, a organização do evento monitorou a situação climática e inclusive chegou a traçar um trecho alternativo para o percurso, nas proximidades da entidade e em ruas do bairro Jardim Maluche.

Entretanto, por conta da continuidade das chuvas e, em conversa com a Defesa Civil do município, a organização optou em adiar o evento para preservar a segurança dos participantes.

Leia os destaques da semana:

1. Brusque vai ajudar a recuperar Eldorado do Sul e Esteio, no RS, após tragédia no estado

2. “Cenário devastador”: voluntários de Brusque e região relatam desafios em meio à tragédia no RS

3. “Foi uma experiência muito forte”: morador de Brusque reencontra equipe do Samu que o salvou

4. Levantamento mostra quais partidos mais cresceram e diminuíram em número de filiados em Brusque

5. VÍDEO – Demanda antiga de Botuverá, terceira faixa da rodovia Pedro Merizio começa a ser construída

Assista agora mesmo!

Fiéis vão até Rondônia em busca de madeira para bancos de capela no Aymoré: