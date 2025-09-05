Segunda fase é outro campeonato
O Brusque não teve problemas para vencer o CSA e confirmar a sua vaga na
segunda fase da Série C. Todos sabemos que a campanha quadricolor foi muito
inconstante, com derrotas complicadas dentro de casa, combinada com vitórias
muito significativas longe da cidade. No fim, veio uma sexta colocação e um grupo
duríssimo, com Náutico e a dupla de Campinas.
A história mostra que nem sempre fazer a melhor campanha na primeira fase
significa acesso na segunda. Realmente, esses dois quadrangulares são outro
campeonato. Mas vale ver como você termina as 19 rodadas. O Caxias, por
exemplo, tem que tomar cuidado com duas derrotas seguidas.
Todo mundo se reforçou para o quadrangular, e o Brusque trouxe três atletas.
Gostei muito da estreia do lateral-esquerdo Airton, que chegou emergencialmente
depois da lesão de Alex Ruan. Agora, chegam Danielzinho, um lateral-direito, e
Douglas, mais um atacante para ser uma opção, e que também deverá ser usado
a partir da semana que vem na Copa Santa Catarina.
Muitos não tratam o Brusque como um favorito para o acesso, mas a verdade é
que essa segunda fase, pra falar de favoritismo, tem que ficar com um pé atrás. A
gente já viu essa novela antes, e terminou em final feliz.
Campeão
O Carlos Renaux não teve dificuldades para conquistar o título do Catarinense
Série B e já neste domingo o time inicia uma busca por vaga na Série D na disputa
da Copa Santa Catarina. Agora, inicia um grande e complicado desafio para o
Vovô: não só encarar uma competição com times de primeira divisão, bem como
buscar montar um time bom para 2026, para permanecer na Série A.
O investimento vai ter que triplicar, o elenco vai ter que ser maior, e a experiência
também. Agora a brincadeira ficou mais séria e a própria diretoria do Renaux sabe
disso. Na Copinha, o conjunto de um time que estava jogando até domingo
passado pode ser um diferencial. Mas o clube, que já perdeu alguns jogadores,
precisa pensar em subir mais alguns degraus. Por causa disso, não dá pra ter
expectativa para a Copa SC. É ver o que o time apresentará no ano que vem.
Amador
Começa neste final de semana o campeonato municipal de futebol amador de
Guabiruba, com onze equipes na disputa pelo título. O atual campeão é o Olaria,
que busca o segundo título consecutivo e o décimo segundo troféu na história. O
time faz o jogo de abertura no domingo, em casa, contra o Misto.