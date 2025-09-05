Segunda fase é outro campeonato

O Brusque não teve problemas para vencer o CSA e confirmar a sua vaga na

segunda fase da Série C. Todos sabemos que a campanha quadricolor foi muito

inconstante, com derrotas complicadas dentro de casa, combinada com vitórias

muito significativas longe da cidade. No fim, veio uma sexta colocação e um grupo

duríssimo, com Náutico e a dupla de Campinas.

A história mostra que nem sempre fazer a melhor campanha na primeira fase

significa acesso na segunda. Realmente, esses dois quadrangulares são outro

campeonato. Mas vale ver como você termina as 19 rodadas. O Caxias, por

exemplo, tem que tomar cuidado com duas derrotas seguidas.

Todo mundo se reforçou para o quadrangular, e o Brusque trouxe três atletas.

Gostei muito da estreia do lateral-esquerdo Airton, que chegou emergencialmente

depois da lesão de Alex Ruan. Agora, chegam Danielzinho, um lateral-direito, e

Douglas, mais um atacante para ser uma opção, e que também deverá ser usado

a partir da semana que vem na Copa Santa Catarina.

Muitos não tratam o Brusque como um favorito para o acesso, mas a verdade é

que essa segunda fase, pra falar de favoritismo, tem que ficar com um pé atrás. A

gente já viu essa novela antes, e terminou em final feliz.

Campeão

O Carlos Renaux não teve dificuldades para conquistar o título do Catarinense

Série B e já neste domingo o time inicia uma busca por vaga na Série D na disputa

da Copa Santa Catarina. Agora, inicia um grande e complicado desafio para o

Vovô: não só encarar uma competição com times de primeira divisão, bem como

buscar montar um time bom para 2026, para permanecer na Série A.

O investimento vai ter que triplicar, o elenco vai ter que ser maior, e a experiência

também. Agora a brincadeira ficou mais séria e a própria diretoria do Renaux sabe

disso. Na Copinha, o conjunto de um time que estava jogando até domingo

passado pode ser um diferencial. Mas o clube, que já perdeu alguns jogadores,

precisa pensar em subir mais alguns degraus. Por causa disso, não dá pra ter

expectativa para a Copa SC. É ver o que o time apresentará no ano que vem.

Amador

Começa neste final de semana o campeonato municipal de futebol amador de

Guabiruba, com onze equipes na disputa pelo título. O atual campeão é o Olaria,

que busca o segundo título consecutivo e o décimo segundo troféu na história. O

time faz o jogo de abertura no domingo, em casa, contra o Misto.