Segunda rodada do Futsal de Guabiruba é repleta de goleadas

A segunda rodada do Campeonato de Futsal de Guabiruba foi disputada no sábado, 24, e domingo, 25, no ginásio João Schaefer, e teve diversas goleadas e a estreia de diversas equipes.

As duas partidas do campeonato feminino terminaram em goleadas. O Tor Futsal A venceu sua equipe B por 8 a 0 e o Três Trevo aplicou 6 a 0 sobre o Olaria.

O atual campeão masculino, Atlético Tarumã, fez seu primeiro jogo na noite deste sábado e goleou o misto por 14 a 0. A equipe já lidera a Chave A da Série Ouro no saldo de gols, enquanto o Misto amarga sua segunda derrota consecutiva.

Outra equipe que estreou com goleada na Série Ouro foi o Aymoré: 6 a 0 sobre o Guabisoccer.

Segunda rodada

Feminino

Sábado, 24/05

18h – Tor Futsal A 8×0 Tor Futsal B

20h – Três Trevo 6×0 Olaria

Série Ouro

Sábado, 24/05

17h – Aymoré 6×0 Guabisoccer

19h – 10 de Junho 2×4 Cruzeiro

21h – Atlético Tarumã 14×0 Misto

Domingo, 25/05

10h – Atlético Garibaldi 2×2 Olaria

Série Prata

Sábado, 24/05

16h – Paysandu 1×4 Caresias

22h – São Cristóvão 5×2 Lageado/Topsun

Domingo, 25/05

8h – Real Lageadense 0x3 Resenha

9h – Guarani Automóveis 3×0 Juventus

11h – DHM 3×2 Amigos da Pelada

Feminino

Série Ouro

Série Prata

Terceira rodada

Feminino

Sábado, 31/05

16h – Tor Futsal B x Boos

17h – São Cristóvão x Tor Futsal A

21h – Três Trevo x Felinas

Domingo, 01/06

9h – PBS x Inter Miami

Série Ouro

Sábado, 31/05

18h – 10 de Junho x Atlético Garibaldi

20h – Nacional x Tor Futsal

22h – Misto x Atlético Paranaense

Domingo, 01/06

10h – GDR Futsal x Atlético Tarumã

Série Prata

Sábado, 31/05

19h – Lageado/Topsun x Samaritanos

Domingo, 01/06

8h – Avante x Paysandu

11h – Fúria GBA x São Cristóvão

