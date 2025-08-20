Segunda vítima de queda de avião na Serra catarinense morre no hospital

Primeira vítima morreu ainda no dia do acidente

Morreu na noite desta terça-feira, 19, a segunda vítima da queda do avião de pequeno porte na Serra catarinense, ocorrida no último domingo, 17. Ela foi identificada como Luciana Bombazar, de 49 anos.

O acidente ocorreu no município de Bom Retiro, na Serra. O avião era conduzido pelo piloto José Germano Luchmann, de 61 anos. Ele morreu ainda no domingo.

O avião teria caído na localidade de Caneleira, próximo ao bairro Santa Clara. Luciana foi levada para o hospital em estado grave, mas não resistiu aos ferimentos.

Ela era moradora de Içara e tinha uma filha. Seu velório será realizado na Capela Pérola do Crematório Millenium, às 18h. O sepultamento ocorre às 21h.

Luciana e José | Arquivo pessoal

