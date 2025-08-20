Segunda vítima de queda de avião na Serra catarinense morre no hospital
Primeira vítima morreu ainda no dia do acidente
Primeira vítima morreu ainda no dia do acidente
Morreu na noite desta terça-feira, 19, a segunda vítima da queda do avião de pequeno porte na Serra catarinense, ocorrida no último domingo, 17. Ela foi identificada como Luciana Bombazar, de 49 anos.
O acidente ocorreu no município de Bom Retiro, na Serra. O avião era conduzido pelo piloto José Germano Luchmann, de 61 anos. Ele morreu ainda no domingo.
O avião teria caído na localidade de Caneleira, próximo ao bairro Santa Clara. Luciana foi levada para o hospital em estado grave, mas não resistiu aos ferimentos.
Ela era moradora de Içara e tinha uma filha. Seu velório será realizado na Capela Pérola do Crematório Millenium, às 18h. O sepultamento ocorre às 21h.
