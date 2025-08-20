Segunda vítima de queda de avião na Serra catarinense morre no hospital

Morreu na noite desta terça-feira, 19, a segunda vítima da queda do avião de pequeno porte na Serra catarinense, ocorrida no último domingo, 17. Ela foi identificada como Luciana Bombazar, de 49 anos.

O acidente ocorreu no município de Bom Retiro, na Serra. O avião era conduzido pelo piloto José Germano Luchmann, de 61 anos. Ele morreu ainda no domingo.

O avião teria caído na localidade de Caneleira, próximo ao bairro Santa Clara. Luciana foi levada para o hospital em estado grave, mas não resistiu aos ferimentos.

Ela era moradora de Içara e tinha uma filha. Seu velório será realizado na Capela Pérola do Crematório Millenium, às 18h. O sepultamento ocorre às 21h.

Leia também:

1. Prefeitura de Brusque e MP-SC assinam acordo para reduzir fila de espera por vagas em creches

2. Câmara de Guabiruba aprova projeto para tornar eierschmier e polenta no tacho patrimônios culturais

3. VÍDEO – Conheça a mulher que se declara bruxa em Guabiruba

4. O Boticário confirma primeira operação em Guabiruba no próximo semestre

5. Justiça condena município de Itajaí e hospital a R$ 200 mil por violência obstétrica que resultou na morte de bebê



Assista agora mesmo!

Primeiros motoristas de Botuverá lembram quando veículos chegaram à cidade nos anos 50:

