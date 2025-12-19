Segundo pesquisas, Jorginho Mello só perde eleição em 2026 para ele mesmo

Inimigo íntimo

Alguns analistas políticos catarinenses dizem, a partir da primeira pesquisa Jovem Pan News/Instituto Mapa, para o Governo do Estado nas eleições de 2026, em que Jorginho Mello tem 56,2% de intenções de voto, contra 17% de João Rodrigues e 10,4% de Décio Lima, que o principal inimigo do governador é ele mesmo. Tudo vai depender de seus posicionamentos de agora em diante, inclusive quanto à presença, cuja deglutição está sendo difícil, do agora ex-vereador carioca Carlos Bolsonaro no seu entorno. Quais serão – e são vários – o tempo dirá.

Ganho de bilhões 1

Estudo do Instituto Trata Brasil constatou que entre 2021 e 2055, a universalização do saneamento em SC pode gerar um valor de ganhos com o turismo de R$ 5,4 bilhões. Ganhos resultantes da valorização ambiental que pode ser obtida com a despoluição dos rios e córregos e a oferta universal de água tratada, pré-condições para o pleno exercício das atividades de turismo. Oficialmente, conforme dados do Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico (Sinisa) tendo 2023 como ano-base, 89,6% da população de SC tem acesso à água potável e somente 34% tem coleta de esgoto.

Ganho de bilhões 2

A relação entre saneamento e turismo vai além da atração de visitantes, como também fomenta diretamente a geração de emprego e renda local, com impactos tanto diretos quanto indiretos. O crescimento do setor turístico impulsiona a demanda por serviços em hotéis, restaurantes, agências de viagens, transportes e outros segmentos. Ademais, impacta setores como o comércio, infraestrutura e agricultura, que fornecem insumos essenciais, atraindo investimentos para o Estado.

Carrancho

Perguntou-se aqui esta semana quem convidou o vereador carioca Carlos Bolsonaro para ser candidato ao Senado por SC. Ele diz que está vindo para “atender um chamado”. De ninguém, lógico. Foi seu pai quem ordenou. E que obedeça. Sobre isso um atento leitor de origens lageanas diz que lá pela Serra o “02” seria chamado de carrancho, expressão muita falada por lá para qualificar quem vai a festas sem ser convidado, do tipo carona, furão ou penetra.

Uso social

O Senado aprovou terça-feira projeto que permite o uso social de bens imóveis do Fundo do Regime Geral da Previdência Social, o que poderá dar nova finalidade às ruínas (assim se parece, lamentavelmente) de imensos galpões do INSS abandonados há décadas em pleno centro de Florianópolis. Uns 400 metros adiante, na mesma e super valorizada Avenida Mauro Ramos, no número 1.113, está outro imóvel federal abandonado. Um edifício de oito andares, arquitetonicamente horroroso, que abrigou o Ibama.

Par romântico

Assumidamente lésbica, a atriz catarinense Bruna Linzmeyer está gravando uma série para o Canal Brasil. Em “Amora”, ainda sem data e lançamento, faz par romântico com Ana Hikari na adaptação do livro homônimo de Natalia Borges Polesso, tido como uma referência para a comunidade LGBT.

Vergonha

Mais um episódio que derruba a imagem do Judiciário. Com o fim do sigilo sobre o processo, estão agora disponíveis as inacreditáveis imagens do juiz federal Eduardo Appio, da 18ª Vara de Curitiba, furtando três garrafas de champanhe Moet & Chandon, cada uma custando R$ 399, em um supermercado de Blumenau, dia 29 de setembro passado.

Lá e cá

Enquanto em SC um burocrata de terceiro escalão decide reduzir a carga horária do conteúdo curricular envolvendo artes visuais, música, dança e teatro nas escolas estaduais do ensino médio a partir de 2026 (sem, passar pelo crivo e aprovação obrigatória do Conselho Estadual de Educação), em São Paulo, com a envolvência do maestro João Carlos Martins, que tem 85 anos, a educação musical está sendo testada em suas escolas para eventual implantação em 2026.

Luxo e memória

O terreno em Balneário Camboriú onde funcionou o lendário Hotel Fischer, inaugurado em 1957 e conhecido por ter hospedado figuras como os então presidentes da República Juscelino Kubistchek e João Goulart, está ganhando um novo capítulo com o Fischer Dreams, um espigão residencial com entrega prevista para o 1º semestre de 2026. O elogiável diferencial é que, além do endereço no metro quadrado mais valorizado do Brasil, o empreendimento manterá um memorial nas áreas comuns, com fotos, livros de hóspedes e objetos originais do antigo hotel, preservando a história do local enquanto o transforma em um ícone contemporâneo de luxo. Das 131 unidades, restam apenas 19 disponíveis.

Tempos loucos

Tema obrigatório em todas as rodas nas últimas horas: os tempos loucos que estamos vivendo nessas bandas catarinas. A três dias para início do verão, na Serra de SC registraram-se geadas em vários municípios.