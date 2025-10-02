Segurança da 38ª Fenarreco será reforçada e terá sistema de reconhecimento facial

A segurança da 38ª Fenarreco será reforçada, com aumento dos efetivos da Polícia Militar e Polícia Civil. Além disso, um sistema de reconhecimento facial vai operar na entrada da festa. Uma reunião para discutir a segurança do evento foi realizada nesta quarta-feira, 2.

A prefeitura firmou uma parceria com a Secretaria de Segurança Pública do estado. Uma base da pasta será montada no pavilhão da Fenarreco. A entrada será realizada por meio do sistema de reconhecimento, integrado a banco de dados estadual.

Sendo assim, pessoas que tiverem mandado de prisão em aberto ou outras pendências na Justiça poderão ser identificadas. O objetivo é, ainda, evitar tumultos.

Conforme a prefeitura, a Polícia Civil vai dobrar o efetivo presente na festa, com seis agentes e o delegado de plantão. Fará, também, a identificação de crianças por meio de pulseiras de segurança.

“O objetivo é que a Fenarreco continue sendo uma festa segura, como em todos os anos, para que a população possa se divertir sem preocupações”, comenta a supervisora de fiscalização de diversões públicas, Kelly Souza Morais.

A Polícia Militar, por sua vez, contará com reforço de batalhões da região, além do efetivo orgânico do 18º BPM. Barreiras policiais serão instaladas para a fiscalização de trânsito no entorno da festa e em pontos estratégicos da cidade. Haverá, ainda, monitoramento aéreo.

A Guarda de Trânsito de Brusque (GTB) atuará na organização do trânsito, enquanto uma empresa privada de segurança reforçará o monitoramento em todas as áreas dentro do pavilhão. Todos os visitantes passarão por revista na entrada.

“A parceria entre município, estado e forças policiais garante que o público possa aproveitar cada momento com tranquilidade. Queremos que cada pessoa venha a curtir a festa sem preocupações, levando apenas boas lembranças desta 38ª edição”, diz a diretora-geral da Fundação Municipal de Turismo (Fumtur), Juliana da Silva.

