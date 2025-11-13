Com quase três décadas de atuação, a Heinig Corretora de Seguros é referência em proteção patrimonial e consultoria personalizada em Brusque. Administrada por Catia Heinig, a empresa atua há 29 anos no mercado, oferecendo soluções que garantem segurança e tranquilidade aos clientes, especialmente quando se trata do lar, um dos bens mais valiosos que alguém pode ter.
Segundo Catia, contratar um seguro residencial é uma forma prática e acessível de proteger o imóvel contra imprevistos. “As principais coberturas incluem incêndio, vendaval, roubo e danos elétricos, entre tantas outras opções”, explica. Cada apólice pode, e deve, ser personalizada conforme o tipo de imóvel e o perfil do segurado, garantindo que o cliente pague apenas pelo que realmente precisa.
A Heinig oferece atendimento individualizado em todas as etapas, desde a análise do imóvel até a escolha das coberturas ideais. “O primeiro passo é levantar informações sobre o tipo e a localização do imóvel, depois definimos os valores e proteções que melhor se encaixam na necessidade do cliente”, detalha Catia. A corretora trabalha com uma ampla rede de seguradoras parceiras, o que possibilita variedade de opções, preços compatíveis etransparência em cada negociação.
Em caso de sinistro, a Heinig atua como parceira direta do segurado, acompanhando todo o processo junto à seguradora. “Nosso papel é representar o cliente, buscando uma solução rápida, justa e sem complicações”, afirma.
Catia também observa que ainda há quem veja o seguro residencial como um gasto desnecessário, quando na verdade se trata de um investimento essencial. “Mostramos com clareza e exemplos reais que o seguro é acessível, personalizável e protege o que a pessoa levou anos para conquistar”.
Além dos seguros residenciais, a Heinig Corretora de Seguros oferece uma linha completa de soluções, incluindo seguros de automóvel, vida (com cobertura para pet), empresarial, condomínio, equipamentos e responsabilidade civil profissional. Catia ressalta que em todas as modalidades, a experiência e o atendimento próximo ao cliente permanecem como marcas registradas da empresa.