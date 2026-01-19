Acidente entre carro e moto é registrado na rua Azambuja, em Brusque

Especial O Município

Um acidente entre carro e moto deixou ao menos um ferido na rua Azambuja, em Brusque, na manhã desta segunda-feira, 19.

A ocorrência foi registrada pelo Corpo de Bombeiros às 11h34. O atendimento está sendo realizado.

Uma imagem enviada por um leitor do jornal O Município mostra uma pessoa caída no chão, sendo socorrida.

Até o fechamento da matéria, não havia detalhes sobre o estado de saúde da vítima. O texto pode ser atualizado a qualquer momento.