Açougueiro mata colega de trabalho a facadas dentro de frigorífico em Itajaí

Polícia Militar/Divulgação

Um açougueiro matou um colega de trabalho a facadas dentro de um frigorífico em Itajaí, na manhã desta sexta-feira, 16, por volta das 9h30.

A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência, registrada na área de cortes de carne do estabelecimento. No momento do crime, os dois açougueiros estavam em horário de trabalho, assim como outros funcionários que atuavam no mesmo local.

Testemunhas relataram que a vítima vinha sendo ameaçada anteriormente pelo autor. O suspeito chegou a se retirar do local, mas retornou momentos depois e cometeu a agressão.

Após o ataque, o autor, de 32 anos, natural de Foz do Iguaçu (PR), chegou a ser contido por funcionários, porém conseguiu se soltar e fugiu do local. As testemunhas não souberam informar o motivo da discussão.

O Corpo de Bombeiros Militar e o SAMU foram acionados para prestar socorro à vítima, que apresentava intenso sangramento e um corte extenso na região das costas. O homem, de 38 anos e natural do Pará, morreu ainda no local.

O autor da agressão possui um registro por maus-tratos a animais, ocorrido em 2018. Até o momento, ele não foi localizado pela polícia. A vítima não possuía passagens criminais.