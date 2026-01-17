Açougueiro que matou colega de trabalho a facadas em Itajaí é preso

Polícia Militar/Divulgação

O açougueiro que matou um colega de trabalho a facadas dentro de um frigorífico em Itajaí foi preso na noite de sexta-feira, 16, por volta das 22h, no município de Indaial.

O crime ocorreu na manhã do mesmo dia, por volta das 9h30, durante o expediente de trabalho. Segundo a polícia, o autor atacou a vítima pelas costas, sem chance de defesa.

Durante as buscas, o veículo do suspeito foi abordado pela Polícia Militar em Benedito Novo, com três pessoas no interior. Os ocupantes relataram que haviam comprado o carro naquela tarde e informaram aos policiais a localização do autor.

No endereço indicado, o suspeito ainda tentou fugir, mas foi detido pelos policiais. Em depoimento, ele alegou que vinha sendo ameaçado pela vítima e que, por isso, decidiu cometer o crime.

O homem foi encaminhado à Central de Polícia de Blumenau.