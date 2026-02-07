Adolescente compra celular por R$ 50 e acaba na delegacia em Brusque
Caso aconteceu na madrugada deste sábado
Um adolescente foi abordado com um celular furtado no Centro de Brusque e afirmou ter comprado o aparelho de um usuário de drogas por R$ 50. O caso aconteceu por volta das 2h30 neste sábado, 7.
O celular havia sido furtado na madrugada de quinta-feira, 5.
A recuperação do aparelho foi possível porque a vítima do furto rastreou o celular e acionou o alarme de emergência, revelando quem estava com o dispositivo.
Após a abordagem, o adolescente foi levado à delegacia. O caso foi registrado pela Polícia Militar como receptação.