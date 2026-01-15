Adolescente de 15 anos é encontrada morta em Tijucas; namorado é suspeito de assassinato
Foram encontradas drogas no local onde corpo estava
Uma adolescente de 15 anos foi encontrada morta em uma kitnet no bairro praça, em Tijucas, na tarde desta quinta-feira, 15. O namorado dela, de 27 anos, é suspeito do assassinato. No local onde o corpo foi encontrado havia cocaína e maconha.
O homem foi preso em flagrante pela Polícia Civil. A corporação aguarda a conclusão dos laudos periciais para identificar a causa da morte.
O suspeito já possuía passagens policiais por furto e tráfico de drogas. Na delegacia, foi lavrado o auto de prisão em flagrante pelos crimes de feminicídio e tráfico de drogas.
Ele foi encaminhado ao Presídio de Tijucas, onde permanece à disposição do Judiciário.