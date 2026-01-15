Adolescente de 15 anos é encontrada morta em Tijucas; namorado é suspeito de assassinato

Imagem ilustrativa | Foto: João Henrique Krieger/O Município

Uma adolescente de 15 anos foi encontrada morta em uma kitnet no bairro praça, em Tijucas, na tarde desta quinta-feira, 15. O namorado dela, de 27 anos, é suspeito do assassinato. No local onde o corpo foi encontrado havia cocaína e maconha.

O homem foi preso em flagrante pela Polícia Civil. A corporação aguarda a conclusão dos laudos periciais para identificar a causa da morte.

O suspeito já possuía passagens policiais por furto e tráfico de drogas. Na delegacia, foi lavrado o auto de prisão em flagrante pelos crimes de feminicídio e tráfico de drogas.

Ele foi encaminhado ao Presídio de Tijucas, onde permanece à disposição do Judiciário.