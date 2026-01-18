Ir para o conteúdo

Adolescente de Brusque morre afogado em cachoeira em Jaraguá do Sul

Jovem morava no Bateas e estudava no Feliciano Pires

Thiago Facchini
Foto: Reprodução

O brusquense Luis Gustavo Bonomini, de 17 anos, morreu neste sábado, 17, após sofrer um afogamento em uma cachoeira em Jaraguá do Sul, região Norte de SC.

Segundo o portal de notícias OCP News, o adolescente tomava banho na cachoeira com um grupo de pessoas quando se afogou.

Os bombeiros foram acionados e localizaram o corpo do jovem a 3 metros de profundidade.

O acidente aconteceu na localidade do Manso, no bairro Santa Luzia (Jaraguá do Sul).

Velório e sepultamento

Luis Gustavo residia no bairro Bateas e estudava na escola Feliciano Pires.

O velório acontece na capela do cemitério Parque da Saudade e o sepultamento está marcado para as 16h deste domingo, 18, no mesmo local.

O adolescente deixa os pais e dois irmãos.