Adolescente de Brusque morre afogado em cachoeira em Jaraguá do Sul
Jovem morava no Bateas e estudava no Feliciano Pires
O brusquense Luis Gustavo Bonomini, de 17 anos, morreu neste sábado, 17, após sofrer um afogamento em uma cachoeira em Jaraguá do Sul, região Norte de SC.
Segundo o portal de notícias OCP News, o adolescente tomava banho na cachoeira com um grupo de pessoas quando se afogou.
Os bombeiros foram acionados e localizaram o corpo do jovem a 3 metros de profundidade.
O acidente aconteceu na localidade do Manso, no bairro Santa Luzia (Jaraguá do Sul).
Velório e sepultamento
Luis Gustavo residia no bairro Bateas e estudava na escola Feliciano Pires.
O velório acontece na capela do cemitério Parque da Saudade e o sepultamento está marcado para as 16h deste domingo, 18, no mesmo local.
O adolescente deixa os pais e dois irmãos.