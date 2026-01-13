Adolescente é levado ao hospital após ser atropelado em Brusque
Motorista não foi encontrado
Um adolescente de 17 anos ficou ferido após ser atropelado na rua Augusto Klapoth, em Brusque, na noite desta segunda-feira, 12. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta de 23h10.
Ele estava sendo auxiliado por moradores quando o socorro chegou. Segundo os bombeiros, ele estava consciente, mas um pouco desorientado e apresentava concussão leve.
O adolescente ainda sofreu hemorragia no supercílio e na região do crânio, além de escoriações na mão. Ele foi conduzido ao Hospital Azambuja.
O motorista não foi encontrado. A Polícia Militar também foi acionada e compareceu ao local.