Adolescente é levado ao hospital após ser atropelado em Brusque

Motorista não foi encontrado

Redação O Município
Bombeiros foram acionados para atender vítima de atropelamento em Brusque
Vitor Souza/Arquivo O Município

Um adolescente de 17 anos ficou ferido após ser atropelado na rua Augusto Klapoth, em Brusque, na noite desta segunda-feira, 12. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta de 23h10.

Ele estava sendo auxiliado por moradores quando o socorro chegou. Segundo os bombeiros, ele estava consciente, mas um pouco desorientado e apresentava concussão leve.

O adolescente ainda sofreu hemorragia no supercílio e na região do crânio, além de escoriações na mão. Ele foi conduzido ao Hospital Azambuja.

O motorista não foi encontrado. A Polícia Militar também foi acionada e compareceu ao local.