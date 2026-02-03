Após ser esfaqueada no olho pelo companheiro, mulher foge e pede ajuda a vizinhos em SC

Foto: Polícia Civil/Divulgação

Uma mulher de 41 anos foi vítima de agressão e esfaqueamento na manhã de segunda-feira, 2, em São Carlos, no Oeste de Santa Catarina.

O caso é investigado como tentativa de feminicídio. O companheiro dela, de 26 anos, foi preso em flagrante horas depois e permanece à disposição da Justiça.

Segundo a Polícia Civil, a agressão ocorreu dentro da casa onde o casal morava. Durante o ataque, a mulher tentou fugir e acabou atingida por uma facada no rosto. Mesmo ferida, ela conseguiu deixar o imóvel e pedir ajuda a vizinhos.

O Corpo de Bombeiros prestou os primeiros socorros e encaminhou a vítima ao Hospital Regional do Oeste, em Chapecó.

Conforme o atendimento inicial, ela apresentava hematomas no rosto, no braço e na perna esquerda, além de uma lesão grave no olho direito.

Após o crime, equipes das forças de segurança realizaram buscas e localizaram o suspeito dormindo na residência, ainda na tarde de segunda-feira, 2.

Ele recebeu voz de prisão e foi conduzido ao presídio do município.

Até o momento, não foram divulgadas informações atualizadas sobre o estado de saúde da vítima.