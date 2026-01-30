Após ter atestado negado, jovem retorna à UPA e ameaça médico com arma, em Balneário Camboriú

Prefeitura de Balneário Camboriú/Divulgação

Um jovem de 19 anos retornou armado até uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas em Balneário Camboriú após ter o pedido de um atestado médico negado.

O caso aconteceu na manhã de quarta-feira, 28, na UPA do bairro Barra. O jovem é morador da região. Segundo a Secretaria de Saúde de Balneário Camboriú, ele foi impedido de entrar no local por um vigilante e acabou fugindo na sequência.

Em nota, a secretaria lamentou o ocorrido. "Reformçamos que novas medidas devem ser adotadas em breve, para garantir ainda mais segurança para os profissionais que atuam na rede municipal".

De acordo com a pasta, o paciente não tinha uma queixa grave de saúde e, por isso, recebeu uma prescrição para uso de medicamento e não um atestado médico.

O jovem, então, se alterou e voltou armado até a unidade. Após ser impedido de entrar, a Polícia Militar foi ao local. O paciente foi identificado, mas ainda não foi localizado. Segundo a secretaria, unidades de saúde da cidade têm câmeras de monitoramento, guardas patrimoniais e vigias.