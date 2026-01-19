Bombeiros atualizam informações sobre acidente que deixou homem ferido no Azambuja, em Brusque

Especial O Município

O Corpo de Bombeiros atualizou, no fim da tarde desta segunda-feira, 19, as informações sobre o acidente entre um carro e uma motocicleta registrado na rua Azambuja, em Brusque. A colisão deixou um homem de 56 anos ferido.

A ocorrência foi atendida às 11h34. No local, os socorristas encontraram o motociclista caído no chão, em decúbito lateral direito, ainda com o capacete. Ele relatava dores no braço direito e na perna direita.

Conforme os bombeiros, havia suspeita de fratura fechada no braço, com deformidade, mas com mobilidade preservada e sem ferimentos aparentes.

Na perna, a vítima apresentava um ferimento corto-contuso, que recebeu curativo simples.

Após a imobilização, o homem foi encaminhado ao pronto-socorro para avaliação médica.

Segundo o relato feito aos bombeiros, ele conduzia uma Honda Biz quando o veículo que seguia à sua frente realizou uma conversão à esquerda, ocorrendo a colisão lateral com um Peugeot 206 SW.

Os bombeiros também informaram que uma criança de 7 anos estava na garupa da motocicleta. Ela não se feriu e não apresentava escoriações, abrasões ou suspeita de fratura.

Por conta do trânsito no local, equipes de segurança foram acionadas para auxiliar no atendimento da ocorrência. A Guarda Municipal ficou responsável pela via, e a Polícia Militar também foi chamada para o local.