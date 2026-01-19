Bombeiros detalham atendimento à motorista que capotou carro em Guabiruba
Acidente aconteceu na manhã de domingo, 18
A motorista de 26 anos que ficou inconsciente após capotar o carro em Guabiruba neste domingo, 18, recuperou a consciência ao chegar ao hospital. As informações foram repassadas pelo Corpo de Bombeiros.
O acidente aconteceu por volta de 11h30 na rua Geral do Lageado Alto. Segundo relato de uma testemunha, a mulher praticava ioga na região e, depois, foi a uma cachoeira. Na saída, acabou avançando com o carro sobre um barranco e capotou.
O capotamento foi registrado próximo à Cachoeira do Jerônimo. A mulher foi encontrada pelos socorristas ainda no interior do veículo capotado, sem uso de cinto de segurança. Ela estava inconsciente, mas apresentava sinais vitais estáveis, com suspeita de contusão na coluna cervical e de fratura na perna esquerda.
Ela foi retirada do veículo após ser estabilizada. Após a remoção da motorista, os socorristas fizeram a imobilização da perna. O local do acidente ficou aos cuidados da Policia Militar.
Durante o deslocamento ao hospital, a vítima manteve sinais vitais estáveis, apresentando resposta verbal confusa. Ao dar entrada no Pronto-Socorro do Hospital Azambuja, a vítima recuperou o nível de consciência, relatando dor torácica, dor na perna e na cervical.