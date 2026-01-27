Bombeiros detalham resgate de homem encontrado em trilha de Guabiruba

Foto: Arquivo pessoal

O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina divulgou novos detalhes sobre o resgate do homem de 51 anos localizado na tarde de terça-feira, 27, após desaparecer na trilha da Cachoeira da Lagoa Azul, em Guabiruba.

Segundo a corporação, a operação contou com mais de 25 bombeiros, dois binômios, equipe formada por bombeiro militar e cão de buscas, duas aeronaves não tripuladas com imageamento térmico e o helicóptero Arcanjo-03.

Foram percorridas diversas trilhas e leitos de cursos d’água da região, considerada de mata fechada e com trechos de difícil acesso.

O sobrevoo realizado pelo Arcanjo-03 foi determinante para localizar a vítima, que estava consciente e orientada, fazendo sinalizando com as mãos e apresentando apenas pequenas escoriações.

Ele foi resgatado com técnicas de salvamento em altura e transportado até o ponto de encontro com a viatura ASU-126, que prestou os primeiros atendimentos antes do encaminhamento ao Hospital Azambuja.

Os bombeiros destacaram que a operação durou dois dias e envolveu buscas terrestres e aéreas contínuas, garantindo que todos os vestígios e áreas de interesse fossem verificados.