Bombeiros detalham resgate de homem encontrado em trilha de Guabiruba
Operação envolveu mais de 25 militares, cães de busca, drones e um helicóptero
O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina divulgou novos detalhes sobre o resgate do homem de 51 anos localizado na tarde de terça-feira, 27, após desaparecer na trilha da Cachoeira da Lagoa Azul, em Guabiruba.
Segundo a corporação, a operação contou com mais de 25 bombeiros, dois binômios, equipe formada por bombeiro militar e cão de buscas, duas aeronaves não tripuladas com imageamento térmico e o helicóptero Arcanjo-03.
Foram percorridas diversas trilhas e leitos de cursos d’água da região, considerada de mata fechada e com trechos de difícil acesso.
O sobrevoo realizado pelo Arcanjo-03 foi determinante para localizar a vítima, que estava consciente e orientada, fazendo sinalizando com as mãos e apresentando apenas pequenas escoriações.
Ele foi resgatado com técnicas de salvamento em altura e transportado até o ponto de encontro com a viatura ASU-126, que prestou os primeiros atendimentos antes do encaminhamento ao Hospital Azambuja.
Os bombeiros destacaram que a operação durou dois dias e envolveu buscas terrestres e aéreas contínuas, garantindo que todos os vestígios e áreas de interesse fossem verificados.