Bombeiros retomam buscas por desaparecido em Guabiruba nesta terça-feira

Imagem ilustrativa da região da cachoeira Lagoa Azul, em Guabiruba | Foto: Reprodução

O Corpo de Bombeiros vai retomar nesta terça-feira, 27, as buscas por homem desaparecido em trilha em Guabiruba.

Os trabalhos acontecem na área da cachoeira Lagoa Azul, que fica na região do Parque Nacional da Serra do Itajaí, entre o Morro da Gueba e o Faxinal do Bepe.

Durante a segunda-feira, 26, cerca de 15 bombeiros participaram das buscas, além de um cão de buscas e duas aeronaves não tripuladas com imageamento térmico.

Foram percorridas diversas trilhas na região. Equipes fizeram buscas também nos leitos dos cursos de água.

Os bombeiros ainda realizaram breves buscas subaquáticas em locais de interesse. Não foram encontrados vestígios relacionados à vítima. Os trabalhos iniciaram de manhã e terminaram por volta das 19h30.

Nesta terça, as equipes retomam as buscas com o auxílio de um binômio (bombeiro militar + cão).



