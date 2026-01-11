Borracharia é destruída por incêndio em Itajaí

Foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação

Uma borracharia no bairro Cordeiros, em Itajaí, foi totalmente destruída por um incêndio por volta da 1h da madrugada deste domingo, 11.

Dois carros estavam no local, e também sofreram danos em decorrência do incêndio. Os danos, porém, foram parciais.

O Corpo de Bombeiros não informou a existência de vítimas no local. O incêndio foi contido antes de se propagar para residências na região.

Após os trabalhos, o local foi isolado para perícia e ficou sob cuidados dos órgãos competentes e dos proprietários.