Borracharia é destruída por incêndio em Itajaí
Carros que estavam dentro tiveram danos
Uma borracharia no bairro Cordeiros, em Itajaí, foi totalmente destruída por um incêndio por volta da 1h da madrugada deste domingo, 11.
Dois carros estavam no local, e também sofreram danos em decorrência do incêndio. Os danos, porém, foram parciais.
O Corpo de Bombeiros não informou a existência de vítimas no local. O incêndio foi contido antes de se propagar para residências na região.
Após os trabalhos, o local foi isolado para perícia e ficou sob cuidados dos órgãos competentes e dos proprietários.