Câmera mostra momento que homem morre atropelado por van em Brusque
Van atropelou homem enquanto dava ré
Imagens de câmera de segurança mostram o momento em que um homem de 46 anos morreu atropelado no bairro Limeira Baixa, em Brusque, na manhã desta sexta-feira, 16. Ele foi identificado como João Paulo Werner.
Uma van atropelou o homem, enquanto dava ré.
O acidente aconteceu na rua Rio Grande do Sul, próximo ao Residencial Sesquicentenário.
A vítima morava na rua ao lado.
De acordo com uma vizinha, ele estava com uma dor no estômago e foi buscar um medicamento. Neste caminho, foi atropelado e faleceu.