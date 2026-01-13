Câmera registra momento em que motorista perde o controle e bate carro em muro, em Brusque

Reprodução

Uma câmera de segurança registrou o momento em que um homem perde o controle do carro e colide com um muro na rua Adelina Moretão Zen, bairro Bateas, em Brusque, na manhã desta terça-feira, 13.

Segundo testemunhas, o motorista teria entrado na rua e, enquanto fazia uma curva, perdeu a direção ao desviar de um carro que estava estacionado. Trata-se de uma estrada de barro.

“Estávamos assistindo televisão quando ouvimos uma batida forte. O motorista gritava de dor. Nós orientamos ele a ficar calmo e a não se mexer. Meu marido acionou o Corpo de Bombeiros. Ele sentia dor no pescoço”, informou a testemunha.

A vítima foi imobilizada pela equipe do Corpo de Bombeiros e conduzida ao hospital para atendimento médico. A parte dianteira do carro e a parede da residência foram danificadas.

Veja o vídeo: