Caminhão fica preso em fiação de postes em Botuverá

Arquivo pessoal

Um caminhão caçamba ficou preso a alguns fios ligados a postes na rodovia Pedro Merizio, em Botuverá na tarde desta quarta-feira, 28. Um leitor do jornal O Município, que passava pelo local, registrou o ocorrido.

Nos registros, é possível ver a caçamba do veículo parcialmente levantada e presa aos fios, além de alguns já rompidos e soltos.

Não foi possível obter a informação se os fios eram de energia ou de internet, nem se chegaram a afetar a população.

Até o momento da publicação desta matéria, as autoridades ainda não haviam chegado ao local. A dinâmica do ocorrido também não foi divulgada.