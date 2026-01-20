Caminhão passa mais de 10 horas tombado na beira de rio em Nova Trento

Divulgação

Um caminhão que transportava diversas caixas de fios têxteis tombou na beira de um rio na Claraíba, em Nova Trento, na madrugada desta terça-feira, 20. Segundo testemunhas, o acidente ocorreu por volta das 2h, e o veículo segue no local até o momento.

Trabalhadores de uma empresa próxima relataram que o motorista entrou na área para realizar a entrega de insumos, mas foi informado de que estava na empresa errada. Ao tentar retornar de ré, o caminhão acabou tombando na beira do rio, possivelmente devido à falta de iluminação no local no período da noite.

Ainda de acordo com os trabalhadores, ao chegarem pela manhã, o motorista já não se encontrava no local e não havia retornado até o momento.

Agora, eles aguardam um guincho ou a seguradora da empresa responsável pelo veículo para a retirada do local.