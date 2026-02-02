Caminhão-tanque pega fogo no Morro do Boi, em Itapema

Foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação

Um caminhão-tanque pegou fogo na descida do Morro do Boi, na BR-101, em Itapema, na tarde de sábado, 31. O veículo transportava líquido corrosivo.

Os bombeiros atuaram em duas linhas de ataque para combate às chamas. A parte da frente do caminhão-tanque foi totalmente consumida pelo fogo.

O motorista não sofreu ferimentos. “Ele relatou que houve um alarme de painel informando para falha no farol direto. Após isso, viu fumaça e fogo”, informaram os bombeiros.

O condutor do caminhão-tanque tentou conter as chamas com uso de dois extintores, mas não teve sucesso.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Arteris, concessionária da rodovia, atuaram na ocorrência.