Caminhões colidem na rodovia Ivo Silveira
Segundo informações preliminares dos bombeiros, uma pessoa ficou presa às ferragens
Dois caminhões colidiram na rodovia Ivo Silveira, entre Brusque e Gaspar, no início da tarde desta sexta-feira, 6. Conforme informações preliminares do Corpo de Bombeiros, uma pessoa ficou presa às ferragens.
O helicóptero Arcanjo foi acionado, além de duas viaturas do Corpo de Bombeiros.
O acidente ocorreu por volta das 14h23. Até o momento da publicação, não havia informações oficiais da corporação.
Imagens do acidente circulam nas redes sociais. O trânsito no local chegou a ser afetado.