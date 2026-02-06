Caminhões colidem na rodovia Ivo Silveira

Reprodução

Dois caminhões colidiram na rodovia Ivo Silveira, entre Brusque e Gaspar, no início da tarde desta sexta-feira, 6. Conforme informações preliminares do Corpo de Bombeiros, uma pessoa ficou presa às ferragens.

O helicóptero Arcanjo foi acionado, além de duas viaturas do Corpo de Bombeiros.

O acidente ocorreu por volta das 14h23. Até o momento da publicação, não havia informações oficiais da corporação.

Imagens do acidente circulam nas redes sociais. O trânsito no local chegou a ser afetado.

Assista ao vídeo: