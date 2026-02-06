Ir para o conteúdo

Caminhões colidem na rodovia Ivo Silveira

Segundo informações preliminares dos bombeiros, uma pessoa ficou presa às ferragens

João Henrique Krieger
rodovia Ivo Silveira
Reprodução

Dois caminhões colidiram na rodovia Ivo Silveira, entre Brusque e Gaspar, no início da tarde desta sexta-feira, 6. Conforme informações preliminares do Corpo de Bombeiros, uma pessoa ficou presa às ferragens.

O helicóptero Arcanjo foi acionado, além de duas viaturas do Corpo de Bombeiros.

O acidente ocorreu por volta das 14h23. Até o momento da publicação, não havia informações oficiais da corporação.

Imagens do acidente circulam nas redes sociais. O trânsito no local chegou a ser afetado.

Assista ao vídeo: