Caminhonete “superlotada” é parada pela polícia em Florianópolis: “passageiros com corpo pelo lado de fora”

Foto: PMRv/Divulgação

Policiais rodoviários flagraram, no início da semana, uma picape com placas da Argentina circulando com excesso de pessoas. O flagra aconteceu em Florianópolis, na SC-404, região da Lagoa da Conceição.

De acordo com a polícia, o veículo, que possui capacidade para cinco ocupantes, estava com o motorista e mais oito passageiros.

Antes da abordagem, "o veículo foi visto por câmeras com passageiros com o corpo pelo lado de fora do teto solar", conforme informou a polícia à imprensa.

Os policiais realizavam patrulhamento pela rodovia quando foram avisados por um motociclista, que havia passado pelo veículo e constatado que algo precisava ser feito.

Como o motorista se recusou a realizar o bafômetro e não havia mais nenhum outro passageiro em condições de conduzir o veículo, ele acabou autuado e o veículo recolhido.