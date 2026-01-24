Caminhonete “superlotada” é parada pela polícia em Florianópolis: “passageiros com corpo pelo lado de fora”
Veículo com placas da Argentina foi recolhido pela polícia
Policiais rodoviários flagraram, no início da semana, uma picape com placas da Argentina circulando com excesso de pessoas. O flagra aconteceu em Florianópolis, na SC-404, região da Lagoa da Conceição.
De acordo com a polícia, o veículo, que possui capacidade para cinco ocupantes, estava com o motorista e mais oito passageiros.
Antes da abordagem, "o veículo foi visto por câmeras com passageiros com o corpo pelo lado de fora do teto solar", conforme informou a polícia à imprensa.
Os policiais realizavam patrulhamento pela rodovia quando foram avisados por um motociclista, que havia passado pelo veículo e constatado que algo precisava ser feito.
Como o motorista se recusou a realizar o bafômetro e não havia mais nenhum outro passageiro em condições de conduzir o veículo, ele acabou autuado e o veículo recolhido.