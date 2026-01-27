Cão Orelha: o que sabemos sobre caso de cachorro torturado por adolescentes em Florianópolis

Foto: Divulgação

A Polícia Civil de Santa Catarina divulgou nesta terça-feira, 27, os avanços da investigação sobre o caso de maus-tratos contra o cão Orelha.

O animal foi torturado e morto por adolescentes em Florianópolis. O caso teve repercussão nacional.

O crime contra o cão Orelha

O crime contra o cão Orelha ocorreu no início de janeiro. A Polícia Civil tomou conhecimento sobre agressões praticadas contra o cão comunitário na Praia Brava, em Florianópolis.

Orelha foi agredido a pauladas pelos adolescentes. Devido à gravidade dos ferimentos, o animal morreu durante o atendimento médico-veterinário.

Investigação

Foi instaurado auto de apuração de ato infracional, após ter sido constatado na investigação a suspeita de envolvimento de adolescentes. O procedimento foi conduzido pela Delegacia de Atendimento ao Adolescente em Conflito com a Lei da Capital (Deacle).

Um inquérito policial também foi instaurado, mas para apurar suspeita de coação por familiares dos adolescentes investigados a testemunhas. Já este procedimento foi encaminhado pela Delegacia de Proteção Animal da Capital (DPA).

Os familiares, sendo um advogado e dois empresários, após serem interrogados, foram indiciados pelo crime de coação.

Coletiva de imprensa da Polícia Civil de Santa Catarina sobre o caso Orelha | Foto: Polícia Civil/Divulgação

Mandados no âmbito do caso Orelha

Na segunda-feira, 26, a DPA e a Deacle cumpriram mandados de busca e apreensão a residências, tanto dos adolescentes quanto dos adultos que teriam coagido testemunhas.

Foram apreendidos celulares e eletrônicos dos adolescentes. Segundo a polícia, as análises irão corroborar com os elementos probatórios já colhidos.

As notícias chegam antes para quem está no grupo de WhatsApp do jornal Toque aqui e entre

Como ficam os adolescentes

Sobre os adolescentes, o procedimento agora será concluído na Deacle, pois a Polícia Civil precisava cumprir medidas cautelares antes das oitivas dos suspeitos.

Na última semana, ainda não havia obtido todos os mandados judiciais.